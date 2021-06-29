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    حصر دخول أماكن عامة في أبوظبي على المُطعّمين

    القرار لا ينطبق على غير المطعّمين الحاصلين على استثناء. تصوير: إريك أرازاس

    المصدر:
    • الإمارات اليوم ■ أبوظبي
    التاريخ:

    اعتمدت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة «كورونا» في إمارة أبوظبي حصرية دخول عدد من الأماكن العامة على المطعّمين، وذلك استكمالاً للإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على الصحة العامة، وبعد تطعيم أكثر من 93% من الفئات المستهدفة في الإمارة.

    ويشمل القرار مراكز التسوق، والمطاعم والمقاهي، والصالات والأنشطة الرياضية، والمنتجعات الصحية، والمتاحف والمراكز الثقافية، والمراكز والمدن الترفيهية، والجامعات والمعاهد، والمدارس والحضانات، والمحال التجارية خارج مراكز التسوق (باستثناء محال السوبرماركت والصيدليات).

    ويبدأ العمل بالقرار من الـ20 من أغسطس المقبل، ولا ينطبق القرار على غير المطعّمين الحاصلين على استثناء من التطعيم، وفق الإجراءات المعتمدة، التي تظهر حالتهم على تطبيق «الحصن»، كما لا ينطبق على الأطفال دون سن 16 عاماً.

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