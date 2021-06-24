«الحصن» يوفر شهادات التطعيم وفحص «كورونا» برمز QR

المصدر: عمرو بيومي ■ أبوظبي

ألزمت شركات طيران مسافريها بإظهار شهادات فحص «كوفيد-19» متضمنة كود QR، أو شهادة تطعيم تفيد الحصول على جرعتين من لقاح «كورونا» معتمدة في الدولة «جهة الإصدار» من دون كشط أو شطب أو إضافة، على أن تراعى الفترة الزمنية (مرور 14 يوماً من الحصول على الجرعة الثانية من اللقاحات التي تُعطى على جرعتين).

وأكدت الجهات الصحية في الدولة أن تطبيق «الحصن» يوفر لمستخدميه خاصية الحصول على هذه الشهادات، متضمنة رمز أو كود الـ QR.

وتفصيلاً، يوفر تطبيق «الحصن» (المنصة الرقمية الرسمية الخاصة باختبارات فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في الإمارات)، خدمة الحصول على شهادة نتيجة مسحة PCR، الخاصة بـ «كوفيد-19»، وشهادة الحصول على اللقاح متضمنة موعد الحصول على كل جرعة.

وتتضمن الشهادات كود الـ QR الخاص بالمستخدم، الذي يتم تحديثه كل دقيقتين، حيث يمكن المسح عليه للتحقق من حالتك الصحية وحالة كل من حولك، والتفاعل بأمان مع الآخرين في الاجتماعات والأماكن العامة.

ويُعدّ تطبيق «الحصن» أحدث الحلول التي طورتها وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتعاون مع دائرة الصحة في أبوظبي، وهيئة الصحة في دبي، للتصدي لوباء «كورونا»، عبر تسخير أحدث تقنيات الهاتف المحمول للمساعدة في السيطرة على الفيروس واحتوائه، حيث يتميز التطبيق بسهولة الاستخدام، ويتضمن إنشاء رمز QR خاص بكل مستخدم، إضافة إلى نظام الألوان المشفر.

وأكدت الوزارة، في تصريحات صحافية، أن تطبيق «الحصن» يساعد على تتبع الأشخاص الذين اختلطوا أو تعاملوا مع أشخاص ثبتت إصابتهم بفيروس «كورونا»، عن طريق استخدام تقنية «البلوتوث»، بحيث يتبادل كلا الهاتفين بيانات الهوية التي تخزن بشكل مشفر على تطبيق «الحصن» المثبت على هاتف المستخدم، وباستخدام هذه البيانات ستتمكن السلطات الصحية من التعرف بسرعة إلى الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بفيروس «كورونا»، والاتصال بهم حتى تتم إعادة اختبارهم.

وتابعت أن التطبيق يظهر مدى التزام الأشخاص المطالبين بالحجر المنزلي، بالتعليمات وعدم مخالطة آخرين، لحمايتهم وحماية المجتمع وتحقيق فوائد الحجر المنزلي، حيث يتضمن نظام التشفير الخاص بتطبيق «الحصن» إنشاء رمز QR خاص بكل مستخدم، إضافة إلى نظام ألوان مشفر لتحديد الحالة الصحية لكل مستخدم، حيث يشير اللون الرمادي إلى أن المستخدم لم يخضع للاختبار أو خضع لاختبار وبانتظار النتيجة، فيما يشير اللون الأخضر إلى أن نتيجة الاختبار الخاص بالمستخدم كانت سلبية، وأن حالته الصحية على ما يرام، مما يخوله الوصول إلى الأماكن العامة.

ويشير اللون الأحمر إلى أن نتيجة الاختبار الخاص بالمستخدم كانت إيجابية، وأن عليه التواصل مع الجهات الصحية المختصة للحصول على الاستشارة الطبية، بينما يشير اللون العنبري إلى أن المستخدم بحاجة لإجراء اختبار أو إعادة الاختبار نتيجة احتمالية تعرضه للإصابة بفيروس كورونا.

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