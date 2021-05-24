55 ألف عارض و زائر من 155 دولة يشاركون «إيدك دبي» الاحتفال بيوبيله الفضي

المصدر: دبي- وام

يحتفل مؤتمر «الإمارات الدولي لطب الأسنان» ومعرض «طب الأسنان العربي» (إيدك دبي) شهر يونيو المقبل بمرور 25 عاماً على انطلاقه ضمن دورة استثنائية تكلل ربع قرن من النجاح والتميز في مجال تمكين أطباء الأسنان والمعنيين بهذا القطاع الصحي الحيوي في المنطقة والعالم، بما أتاحه الحدث الأكبر من نوعه في المنطقة من فرص للقاء بين كافة التخصصات المعنية بأحد أهم التخصصات الطبية لتبادل الأفكار وعرض أحدث المستجدات في مجال صحة الفم والأسنان من تجهيزات وأبحاث ودراسات وأوراق علمية.

ومن المتوقع أن يشارك إيدك احتفاله بيوبيله الفضي ضمن دورة هذا العام، والمقامة خلال الفترة من 29 يونيو إلى 1 يوليو 2021 في مركز دبي التجاري العالمي، أكثر من 55 ألف زائر ومشارك من 155 دولة، فيما ستتضمن أجندة المؤتمر العلمية 173 جلسة نقاشية وست ورش عمل، وستخلله نحو 160 لوحة تعريفية علمية، إذ سيتناول المؤتمر أهم الموضوعات في مجال صحة الأسنان والعناية بها.

وسيحظى المشاركون بفرصة الاطلاع على أكثر من 4000 علامة تجارية تقدمها 3000 شركة عالمية رائدة، ستستعرض أحدث ابتكاراتها ومنتجاتها في مجال طب الأسنان وصحة الفم في المعرض.. وستشغل فعاليات الحدث سبع قاعات في مركز دبي التجاري العالمي بمساحة تزيد على 37 ألف متر مربع، بمشاركة أجنحة 18 دولة، أكبرها أجنحة: الولايات المتحدة الأمريكية، وإيطاليا، وألمانيا، وكوريا الجنوبية، والتي ستستعرض أحدث خدماتها ومنتجاتها وأكثرها تطوراً.

وتأتي الدورة 25 من «إيدك دبي» في فترة استثنائية تحث على أهمية التعليم المستمر وتمكين القطاع الصحي والطبي من تعزيز قدرة القائمين عليه، ومن ثم المجتمعات بصورة عامة، على التصدي للأمراض والأوبئة.. وسيشارك في الجلسات العلمية التي سيقدمها إيدك دبي 2021 أكثر من 75 خبيراً من الأساتذة والأطباء والجراحين والمحاضرين والمهنيين، وسيستعرضون أحدث دراساتهم من خلال مناقشة واستعراض الحلول الفعالة للقضايا الطبية المُلِحة لاسيما الطرق العملية الفعالة لتعزيز صحة الفم والأسنان حول العالم.

وتتضمن أجندة المؤتمر العلمية الغنية هذا العام مواضيع رئيسية وشاملة في مجال طب الأسنان ومنها: التخدير، وطوارئ الأسنان، وبيئة عمل طب الأسنان، وأخلاقيات طب الأسنان، وصحة الأسنان، وتكنولوجيا مختبر طب الأسنان، وتطوير مهنة طب الأسنان (الإدارة والتسويق)، وعلاج جذور الأسنان، وطب الأسنان مع المساعدين، ومكافحة العدوى، وطب الأسنان الليزري، وطب الأسنان المجهري، وزراعة الأسنان، والتصوير الطبي للفم، وطب أسنان الأطفال، وطب اللثة، والتعويضات السنيّة، وطب الأسنان الترميمي، واستخدام الروبوتات في طب الأسنان، وطب أشعة الفم والأسنان، وطب الأسنان الرقمي، وغيرها من المواضيع المهمة الأخرى.

وكان مؤتمر ومعرض «إيدك دبي» قد حصل العام الماضي على لقب «أكبر مؤتمر ومعرض علمي وعالمي لطب الأسنان»، تأكيداً لمكانته المتميزة في أوساط طب الأسنان حول العالم، حيث نجح «إيدك دبي» عبر رحلته الممتدة على مدار ربع قرن من ترسيخ مكانته المرموقة في مصاف أبرز الفعاليات العالمية المتخصصة في طب الأسنان على مستوى العالم، واستطاع أن يصبح بوصلة للمختصين في طب الأسنان وحدث عالمي ينتظره أبرز الأطباء والأكاديميين والمختصين في هذا القطاع من الحضور والمشاركين والعارضين على حد سواء.

ويؤكد انعقاد «إيدك دبي» العودة القوية للفعاليات العالمية الكبرى التي تستضيفها دبي على مدار العام، حيث تأتي دورته لهذا العام، بعد فترة قصيرة من اختتام النسخة الثامنة والعشرين من معرض «سوق السفر العربي - المُلتقى»، وهو الحدث الأكبر من نوعه في المنطقة، والذي استقطب في دورة هذا العام 1300 عارض من 62 دولة، حيث شكلت تلك الدورة من «الملتقى» أول حدث ضخم بالحضور المباشر لقطاع السياحة والسفر على مستوى العالم منذ 18 شهرًا.

يُشار إلى أن مؤتمر ومعرض «إيدك دبي» يتم تنظيمه سنوياً من قِبَل مؤسسة إندكس لتنظيم المؤتمرات والمعارض - عضو في إندكس القابضة ومزوّد معترف به لبرنامج التعليم المستمر التابع لجمعية طب الأسنان الأمريكية.. ويُقام هذا الحدث السنوي لطب الأسنان ضمن شراكة استراتيجية مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، وبالشراكة العلمية مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وتُعقد هذه الدورة من «إيدك دبي» بالشراكة مع دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي - مكتب فعاليات دبي للأعمال، شريك الوجهة السياحية للحدث.

ويحظى «إيدك دبي» بدعم كل من هيئة الصحة بدبي، والاتحاد العلمي العالمي لطب الأسنان والاتحاد العربي لطب الأسنان، والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، ومجلس الصحة لدول مجلس التعاون، واللجنة الخليجية لصحة الفم والأسنان، وجامعة رياض العلم، والأكاديمية العربية لتعليم طب الأسنان المستمر، والجمعية السعودية لتقويم الأسنان، والجمعية السعودية لطب الأسنان، والجمعية السعودية للاستعاضة السنية، والجمعية الدولية لبحوث طب الأسنان، وملتقى نيويورك الكبير لطب الأسنان، وجمعية مانيتوبا لطب الأسنان، وهو حدث شريك في الاتحاد العالمي لطب الأسنان.

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