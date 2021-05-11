"الصحة" تحدد الفئات المستثناة من التطعيم ضد كوفيد-19
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تواصل جهودها لتطعيم جميع الفئات المستهدفة للتطعيم ضد فيروس كوفيد-19، وحددت الفئات المستثناة من التطعيم وهي:
-المصاب النشط بفيروس كوفيد-19.
-السيدة الحامل.
-متلقي اللقاح خارج الدولة.
-المريض بأحد الأمراض التي قد تتعارض مع اللقاح حسب التقييم الطبي.
-المشارك في التجارب السريرية للقاح ضد كوفيد-19.
-المصاب السابق بفيروس كوفيد-19 بعد التقييم الطبي.
-لمن لديه حساسية شديدة من اللقاحات أو مكوناتها.
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