5146 مخالفة عدم التزام المشاة بالتدابير الاحترازية من «كورونا»

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

نفذ مركز شرطة الخيالة التابع لشرطة دبي 2298 دورية بمناطق الاختصاص المختلفة خلال العام الماضي، تولت التدقيق على 4580 شخصاً، و11 ألفاً و562 مركبة، وضبطت 209 مركبات مطلوبة، وخالفت 5146 من المشاة المخالفين للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس «كورونا»، كما حررت 47 مخالفة مرورية.

فيما أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي مبادرة «شارك مع شرطة الخيالة»، لتمنح أفراد المجتمع فرصة التطوع والمشاركة مع فريق شرطة الخيالة، ليكونوا جزءاً من عملية توعية المجتمع بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا بمختلف المناطق بدبي.

وقال مدير مركز شرطة الخيالة اللواء محمد عيسى العظب: إن «المبادرة التي تبناها القائد العام لشرطة دبي الفريق عبدالله خليفة المري تعزز الشراكة المجتمعية، وتساهم في توعية أفراد المجتمع بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، كما ترسخ ثقافة التطوع في المجتمع، لضمان تحقيق التنمية المستدامة وتوفير مستقبل أفضل للأجيال القادمة».

وأضاف أن المبادرة تحمل شعار «الجميع مسؤول عن الجميع» وتأتي استكمالاً لحزمة من المبادرات المهمة التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة دبي، وأتاحت للمجتمع المشاركة فيها منذ بدء الجائحة، إيمانا منها بالدور المجتمعي، وسعياً لترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية.

وأشار إلى أن مشاركة المتطوعين تتمثل في توعية المجتمع بالإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا، وذلك بعد التحاقهم بمحاضرات تثقيفية تُمكنهم من تقديم معلومات حول الإجراءات والتدابير الخاصة بالوقاية من الفيروس، ومن ثم تطبيقها على أرض الواقع في المناطق التي سيتم توزيعهم فيها.

وقال رئيس منصة شرطة دبي للتطوع النقيب المهندس خليفة محمد الروم: إن «المتطوعين سيساهمون مع أفراد شرطة دبي في نشر التوعية بمناطق الخوانيج، والورقاء، والبدع، وأم سقيم، والبرشاء، وسيتي ووك، وجي بي آر، والبوليفارد».

وتابع: «تتمثل اشتراطات المشاركة في تمتع المتقدم باللياقة البدنية المطلوبة، وتوفر زي الفارس الرسمي، وألا يقل عمر المشارك عن 21 سنة، وحيازة المتطوع شهادة خلوه من فيروس كورونا، وخوذة السلامة، منوهاً بأنه سيكون هناك مشرف ونائب مشرف وفريق عمل متكامل يحرص على سلامة المتطوعين في كل منطقة اختصاص، وسيتم توفير سترة شرطة للمتطوعين ومعدات وقاية، ومُسعف».

وأوضح النقيب خليفة الروم، أن بإمكان الراغبين في التطوع الدخول على رابط مخصص للمبادرة على موقع شرطة دبي الإلكتروني«https://www.dubaipolice.gov.ae/wps/portal/home/services/individualservices/dpmountedvolunteer?firstView=true»، وتسجيل بياناتهم والتأكد من استيفاء الشروط، للمشاركة في المبادرة، ومتابعة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بشرطة دبي للحصول على آخر المعلومات والتحديثات حول المبادرة.

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