1735 إصابة جديدة بـ «كورونا» و3 وفيات

المصدر: أبوظبي ■ وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 200 ألف و648 فحصاً جديداً، تماشياً مع خطتها لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والمخالطين لها وعزلهم.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة في الكشف عن 1735 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 534 ألفاً و445 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة ثلاثة أشخاص من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1610 حالات.

وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية، والتقيد بالتعليمات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 1701 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، من أعراض المرض.

وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 514 ألفاً و769 حالة.

وفي الإطار ذاته، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أمس، عن تقديم 78 ألفاً و342 جرعة من لقاح «كوفيد-19» خلال 24 ساعة. وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي قدمتها 11 مليوناً و126 ألفاً و889 جرعة، ويرتفع معدل توزيع اللقاح إلى 112.50 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد-19» للمواطنين والمقيمين، وسعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، التي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.

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