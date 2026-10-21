شرطة الشارقة: «الروائح» زالت ولا مخاطر صحية

أكد القائد العام لشرطة الشارقة، الفريق عبدالله مبارك بن عامر، أن الروائح التي انتشرت في إمارة الشارقة ومناطق في إمارات مجاورة، أمس، لا تشكّل خطراً على الصحة والسلامة، مطمئناً السكان إلى أن الوضع آمن، ولا يوجد ما يدعو إلى القلق، فيما تُواصل الجهات المعنية رصد الحالة ومتابعتها بالتنسيق بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية.

وقال خلال مداخلة عبر برنامج «الخط المباشر»، مساء أمس، إن الأجهزة المعنية تتابع الحالة بصورة مستمرة منذ بدء ظهور الروائح، وتعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية، للتأكد من عدم وجود أي مؤشرات إلى ما قد يهدد صحة السكان وسلامتهم، موضحاً أن الروائح التي ظهرت أول من أمس اختفت، وأن عمليات الرصد والمتابعة استمرت للتحقق من طبيعة الحالة وتقييمها.

وأضاف أن الموضوع لا يقتصر على إمارة الشارقة، بل يمتد إلى إمارات عدة، مشيراً إلى أن الجهات الاتحادية المعنية ستعد تقريراً مفصلاً، يعقبه تقديم إحاطة إعلامية لتوضيح ملابسات الحالة بصورة كاملة.

وشدد على أن الجهات المختصة تواصل تقييم الوضع بالتنسيق مع الجهات المحلية والاتحادية، مؤكداً أنه سيتم إبلاغ الجمهور مباشرة بأي مستجدات طارئة، ومجدداً طمأنته للسكان بأن الوضع آمن، ولا يوجد ما يدعو إلى القلق.