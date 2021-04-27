الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات وآخر مستجدات "كورونا"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تبث صحيفة «الإمارات اليوم»، الآن عبر موقعها الإلكتروني، وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، تغطية مباشرة للإحاطة الإعلامية، اليوم، حول مستجدات فيروس كورونا والوضع الصحي في الدولة.

-الأزمات والطوارئ: نجاح الحملة الوطنية للتطعيم في الإمارات في تحقيق أهدافها حتى الآن يعد مؤشراً على قوة المنظومة الطبية والصحية في الدولة، حيث وصل مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم أكثر من 10 ملايين جرعة.

-الأزمات والطوارئ: تقدمت دولة الإمارات 3 مراتب إلى المركز الثامن عالمياً، وحافظت على مركزها الأول عربياً على مؤشر بلومبيرج لأفضل الدول مرونة في التعامل مع جائحة كوفيد-19، محققة 69.7 نقطة على المؤشر العام، وبذلك تأتي ضمن أفضل 10 دول لتتقدم على الصين وفنلندا والدنمارك وكندا وسويسرا.

-الأزمات والطوارئ: توافر اللقاحات أحد أهم إنجازات الدولة في المعركة ضد الجائحة، وهي متوفرة للجميع مجاناً في مختلف المراكز التي تعمل بأقصى طاقتها، الأمر الذي يفرض على الجميع التعاون والمبادرة إلى أخذ اللقاح والوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم.

الظاهري: يشجع مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي المصلين، خاصةً كبار المواطنين والمقيمين وأصحاب الأمراض المزمنة والسيدات، أن يحيوا سنة إقامة صلاة التراويح والتهجد في بيوتهم، وذلك من خلال صلاتها جماعة مع أهل بيتهم أو منفردين ولهم أجر التراويح والتهجد كاملاً بإذن الله تعالى.

-الظاهري: تقرر تحديد مدة صلاة التهجد بما لا يتجاوز 30 دقيقة ويكون التوقيت عند الساعة 12:00 منتصف الليل وحتى 12:30في جميع إمارات الدولة، ونؤكد على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المعمول بها مسبقاً، وغلق المساجد مباشرة بعد الصلاة، وعدم السماح (بالجلوس والاعتكاف).

الظاهري: تقرر إقامة نهائي مسابقة كأس رئيس الدولة 2021 يوم الأحد 16 مايو 2021 بين الفريقين المتأهلين مع السماح بعودة الجماهير بنسبة 30% وفق الاشتراطات الاحترازية والوقائية، وهي أول فعالية رسمية يسمح بحضورها الحاصلين على اللقاح والمشاركين في التجارب السريرية للقاح فقط.

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