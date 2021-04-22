1931 إصابة جديدة بـ«كورونا».. وحالتا وفاة

المصدر: أبوظبي ■ وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إجراء 191 ألفاً و886 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ24 الماضية، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» والمخالطين لهم وعزلهم. وساهم تكثيف إجراءات الفحص في الكشف عن 1931 حالة إصابة جديدة بالفيروس، ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 502 ألف و791 حالة.

كما أعلنت عن وفاة حالتين بتداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1561 حالة. وأعلنت الوزارة عن شفاء 1898 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيها التام. كما أعلنت تقديم 111 ألفاً و176 جرعة من لقاح «كوفيد-19» خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس تسعة ملايين و900 ألف و2 جرعة، بمعدل توزيع للقاح بلغ 100.10 جرعة لكل 100 شخص. يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة توفير لقاح «كوفيد-19» وسعياً إلى الوصول للمناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كوفيد-19.

• 111 ألف جرعة من لقاح «كوفيد-19» خلال الساعات الـ 24 الماضية.

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