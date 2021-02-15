«الصحة» توفر لقاح «كوفيد-19» لكبار المواطنين والمقيمين في المنازل

المصدر: الإمارات اليوم - دبي

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع توفير خدمة التطعيم بجرعات لقاح «كوفيد-19» لكبار السن من المواطنين والمقيمين في المنازل، بالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع ودوائر الخدمات الاجتماعية المحلية في كل إمارة.

وأكد الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية بالوزارة، الدكتور حسين الرند، أن الوزارة تواصل توفير التطعيم بجرعات لقاح «كوفيد-19» في معظم مرافقها الصحية، مع إيلاء الأهمية للفئات الأكثر عرضة للإصابة، خصوصاً كبار المواطنين والمقيمين من أصحاب الأمراض المزمنة، حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، وانطلاقاً من حرص الوزارة على تقديم خدمات صحية متميزة لهم تقديراً لمكانتهم المجتمعية.

وذكر أنه تم تدريب الفرق الطبية المتنقلة التي تضم الأطباء والممرضين العاملين بدوائر الخدمات الاجتماعية لزيارة كبار السن في منازلهم، بما يضمن لهم الرعاية الصحية اللازمة، وسيتم استقبال طلبات التطعيم بلقاح «كوفيد-19» لكبار المواطنين في منازلهم عن طريق التواصل مع المراكز الصحية التابعة لكل منطقة طبية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news