الصحة تعلن تقديم 107,550 جرعة من لقاح كوفيد19 خلال الـ24 ساعة الماضية

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 107,550 جرعة خلال الساعات الـ 24 الماضية وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 4,792,208 جرعات ومعدل توزيع اللقاح 48.45 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد19 وسعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس "كوفيد - 19".

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