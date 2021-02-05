منتسبو شرطة الشارقة يتلقون الجرعة الثانية من اللقاح

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

تلقى منتسبو القيادة العامة لشرطة الشارقة، الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا (كوفيد-19)، ضمن الحملة الصحية التي أطلقتها القيادة العامة في وقت سابق. وتأتي الحملة تماشياً مع توجيهات القيادة الرامية إلى تعزيز صحة وسلامة أفراد المجتمع، وضمان تطبيق الاجراءات الكفيلة بالحد من انتشار الفيروس، وتطبيقاً للخطط الهادفة التي تنتهجها شرطة الشارقة لضمان صحة وسلامة منتسبيها التي تنعكس على أمن وسلامة المجتمع.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news