9 مستشفيات معتمدة للطوارئ في أبوظبي

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

حددت دائرة الصحة في أبوظبي تسعة مستشفيات على مستوى الإمارة تم اعتماد أقسام الطوارئ فيها، مشيرة إلى وجود سبع حالات حرجة تشكّل خطراً على الحياة، يجب على المرضى في حالة الإصابة بإحداها التوجه إلى أقسام الطوارئ، شملت ألماً حاداً في الصدر، وصعوبات في التنفس، وفقدان الوعي، ونزيفاً حاداً، وإصابة بالغة، وحروقاً شديدة، بالإضافة إلى الاشتباه في السكتة الدماغية.

وتفصيلاً، أعلنت الدائرة على موقعها الرسمي عن وجود تسعة أقسام طوارئ، ضمن قائمة المستشفيات المعتمدة، والمنتشرة في مختلف أنحاء إمارة أبوظبي، وتضم مستشفيات كليفلاند كلينيك أبوظبي، مدينة الشيخ خليفة الطبية، وتوام، ومدينة زايد، والرويس، والعين، و(إن إم سي) رويال، ومدينة الشيخ شخبوط الطبية، بالإضافة إلى برجيل.

وأفادت الدائرة بأن أقسام الطوارئ في المستشفيات العامة، الحكومية والخاصة، في إمارة أبوظبي تنقسم إلى قسمين، هما قسم الطوارئ ومركز الرعاية العاجلة، وذلك بهدف توفير خدمات صحية طارئة تتسم بالجودة والسلامة ووفق أعلى المعايير العالمية في الإمارة، الأمر الذي يعزز تجربة المريض، ويضمن حصول جميع سكان الإمارة على خدمات الطوارئ اللازمة في الوقت والمكان المناسبين، من خلال توفير منشآت صحية مجهزة للتعامل مع حالتهم الصحية وفقاً لحدتها.

وأشارت إلى أن مركز الرعاية العاجلة يتولى، حداً أدنى، تقديم خدمات التقييم المبدئي وضمان استقرار الحالة، ويوفر الإمكانات التشخيصية، وتحويل المرضى إلى مستوى أعلى من الرعاية إذا استدعت الحاجة ذلك، وتكون خدمات هذه المراكز متوافرة على مدار الساعة، لافتة إلى أن مراكز الرعاية العاجلة تتولى تقديم خدمات التقييم المبدئي وتعمل على ضمان استقرار الحالة وتوفر الإمكانات التشخيصية، كما تعمل على تحويل المرضى إلى مستوى أعلى من الرعاية إذا استدعت الحاجة ذلك، وأكدت أن خدمات المراكز متوافرة على مدار الساعة.

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