«الصحة» ضمن أفضل الهيئات عالمياً في مواجهة «كورونا»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن حصول منشآتها على تكريم الاتحاد الدولي للمستشفيات (IHF) في منافسة ضمن أفضل 100 مؤسسة صحية حول العالم من 28 دولة، تقديراً لتميزها وجهودها في الاستجابة المبتكرة والسباقة كمنظومة عمل متكاملة واستراتيجية شاملة على كل المستويات، كانت السبب في تفوق وتميز الوزارة في مواجهة «كوفيد-19». وذلك في إنجاز جديد يضاف إلى سجل دولة الإمارات العربية المتحدة، ويسهم في تعزيز مكانتها التنافسية العالمية في مجال الرعاية الصحية.

ويرتكز هذا الإنجاز على تنوع ومرونة قطاعات الوزارة في الاستجابة للظروف الطارئة، من خلال تبني وتنفيذ واعتماد طرق جديدة للعمل، وهذا ما أسهم في تسريع التحول الإيجابي في تقديم الرعاية الصحية والسيطرة على تداعيات «كوفيد-19» بالشكل الأمثل، وذلك عقب انتهاء التقييم الشامل لخطط الاستجابة التي وضعتها الوزارة من قبل لجنة دولية مختصة تتكون من خبراء عالميين في القطاع الصحي.

وتم الإعلان عن تكريم الوزارة في الموقع الرسمي، خلال حفل افتراضي نظمه الاتحاد الدولي للمستشفيات، للكشف عن نتائج برنامج «تلبية نداء الواجب لمواجهة كوفيد-19»، الذي أطلقه الاتحاد أخيراً، لتكريم منظمات الرعاية الصحية ومقدمي خدمات الرعاية في جميع أنحاء العالم، التي تميزت في تقديم الواجب الإنساني من خلال وضع خطط مبتكرة واتخاذ إجراءات فعالة لمواجهة «كوفيد-19».

وأكد وكيل الوزارة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، الدكتور محمد سليم العلماء، أن دولة الإمارات حققت ريادة عالمية في التعامل مع وباء «كوفيد-19»، بناء على الاستراتيجية الفاعلة والمتكاملة التي ابتكرتها، وتطبيق الخطط الاستباقية والإجراءات الاحترازية والوقائية، فقدمت نموذجاً متفرداً يعكس خبرة متراكمة في إدارة الأزمات والتخطيط المستقبلي، لتعزيز ريادتها في تطوير أفضل الممارسات عالمياً وحماية مكتسبات الدولة على جميع الصعد.

وأشار العلماء إلى أن هذا التكريم العالمي يؤكد كفاءة المنظومة الصحية بالدولة، ونتائج استثمارها الطويل في البنية الرقمية الصحية، واستقطاب الابتكارات الطبية لتحسين أساليب الرعاية الصحية.

منصة ذكية

أعرب مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، الدكتور يوسف محمد السركال، عن فخره واعتزازه بفوز وزارة الصحة ووقاية المجتمع بهذا التكريم، الذي يعد إنجازاً متميزاً لدولة الإمارات في محفل عالمي فريد، يجمع أهم منظمات الرعاية الصحية والمستشفيات الوطنية والدولية.

ولفت إلى إنشاء الوزارة لمنصة «بيس كوفيد-19» PaCE Covid Hub، وهي منصة ذكية ومتكاملة للاستجابة لحالات «كوفيد-19»، وتسهم في صناعة القرار وإدارة الأسرّة والحالات في المستشفيات وأقسام العزل والعناية الفائقة، من خلال توفير بيانات حيّة وآنية للحالات الواردة من المستشفيات والإسعاف الوطني، ومركز العمليات والرعاية الصحية الأولية والطب الوقائي، لاستقبال وإعادة تنظيم الحالات حسب تصنيفها وتوجيهها للمستشفيات وفق توفر الأسرّة، والخدمة الصحية كانت إحدى مبادرات وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاستباقية في البنية التحتية والصحة الرقمية لمواجهة الجائحة.

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