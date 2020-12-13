تذكير بمراكز تقديم لقاح كوفيد-19 المعتمدة من "الصحة"
تعرف إلى مراكز تقديم لقاح كوفيد-19 المعتمدة من وزارة الصحة ووقاية المجتمع..
▪︎إمارة الشارقة:
-المراكز الطبية في منطقة الشارقة الطبية
- مركز واسط الصحي من الساعة 4 مساءً حتى الساعة 9 مساءً
https://goo.gl/maps/4gpcGKjfUucv1527A
-مركز الذيد الصحي
https://goo.gl/maps/VrE1suNRCYc6F2Q7A
-مركز اللؤلؤية الصحي
https://goo.gl/maps/Q4633A4tnFQSDzJ59
-مركز تعزيز صحة الأسرة
https://goo.gl/maps/HrmQvCB2T5CFM8766
-ضاحية مغيدر
https://goo.gl/maps/sgRgoVKvNgZ4YvSs5
- مركز المدام الصحي
https://goo.gl/maps/kVBVUtFeNrDG2oNK7
- مركز كلباء الصحي
https://goo.gl/maps/h86NXkGXbeAearEg9
▪︎إمارة عجمان
-المراكز الطبية التي توفر لقاح كوفيد 19 في منطقة عجمان الطبية
- مركز الحميدية الصحي من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 12:30 ظهراً - ومن الساعة 5 مساءً حتى 8:30 مساءً
- يوم الجمعة من الساعة 5 مساءً 8:30 مساءً
https://goo.gl/maps/CeuxneecF5LsyFBt8
- مركز مشيرف الصحي
https://goo.gl/maps/RHpP59HzLRfrwZKb6
- مركز الحميدية الصحي
https://goo.gl/maps/qi9bwHCddoK4JHpZ6
▪︎إمارة أم القيوين:
- المراكز الطبية منطقة أم القيوين الطبية
- مركز البيت متوحد :
- يوم الخميس عطله رسمية من الساعة10 صباحاً حتى 4 عصراً
- يوم الجمعة من الساعة 4 عصراً حتى الساعة 9 مساءً
- يوم السبت من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 2 ظهراً
https://goo.gl/maps/XrwVYRXhWxkMVcRN7
-مركز سلمه الصحي
https://goo.gl/maps/Fttae6sJ8qjqmrwH8
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