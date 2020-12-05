تخفيض سعر مسحة «كورونا» في مستشفيات أبوظبي إلى 85 درهماً

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي



أعلنت منشآت طبية في أبوظبي، عن تخفيض الجهات الصحية في الإمارة سعر مسحة الأنف (PCR) للكشف عن فيروس كورونا إلى 85 درهماً، بعد أن كان السعر الأساسي 370 درهماً وانخفض إلى 250 درهماً ثم أنخفض مرة أخرى إلى 180 درهما، لتصل نسبة التخفيض منذ تطبيق اختبار مسحة الأنف إلى أكثر من 77%، فيما أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» أن سعر الفحص الجديد بات ساري المفعول في جميع مراكزها.

وتفصيلاً، أكدت مستشفيات خاصة، أنه بناء على توجيهات الجهات ذات الاختصاص تم تخفيض رسوم اختبار مسحة كورونا، وتحديد سعر موحد لجميع المنشآت الصحية حيث باتت الرسوم الجديدة لمسحة الأنف ( PCR)، 85 درهماً للعينة الواحدة شاملا أخذ وفحص العينة، وذلك بالنسبة للحالات التي تقوم بزيارة مرافق الرعاية الصحية بدون أعراض أو مؤشرات طبية لإجراء الاختبار، مشيرة إلى استمرار تقديم الفحص مجانا للمستفيدين ضمن تغطية التأمين الصحي المحددة للمرضى المشتبه بإصابتهم بالفيروس والذين يعانون من أعراض تنفسية حادة «سواء كانت بسيطة أو شديدة» بناء على التقييم الطبي والتعرض لحالة مصابة بالفيروس في آخر 14 يوما بالإضافة على حالات الاتصال الوثيق مع حالة مؤكدة أو محتملة لعدوى كوفيد- 19.

وأكد أطباء ومسؤولون في مستشفيات خاصة، عزة عبدالله، ومروان وصفي، ومحمد سامي، ومي السيد، أن تخفيض سعر فحص «كورونا»، يعكس حرص الجهات الصحية في الدولة، على تقليل التكلفة المالية على الجمهور، وحرصها على زيادة أعداد الفحوصات للكشف المبكر عن الفيروس ومحاصرته، لمنع انتشار العدوى، خاصة مع عودة الأعمال التجارية والجامعات والمدارس، ما ألزم الكثيرين بإجراء الفحص بشكل دوري للاطمئنان على سلامتهم وسلامة المحيطين بهم، بالإضافة إلى إجراءات الدخول والخروج على مستوى إمارة أبوظبي، والتي تطلب إجراء فحص مسحة الأنف، في حال البقاء في اليوم الرابع واليوم الثامن من دخول الإمارة، والإجراءات المطبقة على المسافرين القادمين إلى أبوظبي، وإلزامهم بفحص مسحة الأنف PCR في اليوم 12 من دخولهم الإمارة.

فيما أكد مواطنون ومقيمون في أبوظبي، أن السعر الجديد سيسهل من حركة التنقل من وإلى الإمارة، خاصة مع اقتراب عطلة الشتاء للطلبة، مما سيشجع العائلات على قضاء بعض أيام الإجازة خارج إمارة أبوظبي، وزيارة الأقارب والمعارف في الإمارات الأخرى، كما سيسهم في زيادة أعداد الفحوصات الدورية للكشف المبكر عن الفيروس.

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