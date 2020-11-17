«صحة دبي»: «الإنفلونزا» يتصدّر الأمراض المعدية العام الماضي

المصدر: وجيه السباعي - دبي

كشفت هيئة الصحة في دبي أن إجمالي عدد المصابين بالأمراض المعدية، العام الماضي، بلغ 38 ألفاً و981 مريضاً، مضيفة أن مرض «الإنفلونزا الموسمية» بأنواعه تصدّر قائمة الأمراض الأكثر انتشاراً.

ووفقاً لتقرير الهيئة الإحصائي السنوي، الصادر عنها أخيراً، فقد بلغت نسبة إصابة الذكور بهذه النوعية من الأمراض 58.9%، مقابل 41.1% للإناث.

وكانت أكثر إصابات الأمراض المعدية بين السكان من الفئة السنية التي تقلّ عن 14 سنة، في حين انخفض معدلها بين الفئة السنية التي تزيد على 45 سنة.

ولفتت الهيئة إلى أن أكثر الأمراض السارية انتشاراً، خلال العام الماضي، كان «الإنفلونزا الموسمية» بأنواعه، بما يمثل 65.8% من الإصابات، يليه في المرتبة الثانية «الجدري المائي» بنسبة 7.2%، ثم مرض «المكورات الرئوية الغازية» بنسبة 5.3%.

وأكدت وجود أمراض معدية ظهرت مرة أو مرتين خلال العام الماضي، مثل «حمّى القرم النزفية»، و«التهاب الكبد الفيروسي»، و«التسمم الوشيقي - شانكرويد».

وكشفت الهيئة أن عدد العمليات الجراحية في دبي، بلغ 201 ألف و966 عملية، منها 79 ألفاً و585 جراحة كبرى، بنسبة 39.9%، مقابل 122 ألفاً و381 جراحة صغرى، بنسبة 60.1%. وبلغت العمليات الجراحية الطارئة 25.4%، مشيرة إلى أن النسبة الأكبر من العمليات الجراحية أجريت في منشآت القطاع الخاص بنسبة 78%، مقابل 18.9% في منشآت «صحة دبي».

وذكرت الهيئة أن عمليات الجراحة العامة تصدرت قائمة العمليات بنسبة 22.4%، تليها أمراض النساء والتوليد، بـ13.1%، ثم الإصابات وجراحة العظام 10.4%.

• %65.8 نسبة الإصابة بـ«الإنفلونزا الموسمية» بين الأمراض المعدية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news