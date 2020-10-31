الصحة تنفي شائعات تدعو لمواجهة أعراض كوفيد-19 بتناول الفيتامينات دون الاتصال بالجهات المختصة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

نفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع صحة المعلومات المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي حول اتباع أسلوب علاجي لمن يشعرون بأعراض كوفيد19 بدون الاتصال بالجهات الصحية الحكومية والذي يتضن تناول عدة فيتامينات لمرة واحدة يومياً أو اسبوعيا.

ودعت أفراد المجتمع إلى التواصل فورا مع الجهات الصحية عند ظهور أعراض كوفيد-19 وتجاهل الشائعات المذكورة مع الحرص على استقاء المعلومات الصحيحة من الموقع الرسمي للوزارة ومنصاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

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