مستشفى راشد يضمّ تقنية حديثة لقياس ضغط الدماغ

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

ضمّ قسم جراحة الأعصاب في مستشفى راشد أحدث التقنيات العالمية لقياس ضغط الدماغ، لتكون هيئة الصحة في دبي المؤسسة الطبية الأولى على مستوى الدولة التي تستخدم هذه التقنية في تشخيص وعلاج مشكلات الدماغ بكفاءة ودقة متناهية.

وأكد استشاري ورئيس قسم جراحة الأعصاب في المستشفى، الدكتور عبدالله قاسم، أهمية الحصول على الأجهزة والتقنيات الحديثة التي تسهم بفاعلية في تسريع شفاء المرضى، وتمكين الكوادر الطبية من تقديم خدمات تشخيصية وعلاجية ذات جودة عالية.

وقال إن التقنيات الحديثة في قسم جراحة الأعصاب أسهمت خلال الفترة الماضية في التشخيص الدقيق للعديد من الحالات المرضية وعلاجها، لافتاً إلى حالة مرضية راجعت القسم وهي تعاني فقدان النظر، إذ أظهرت التقنيات الحديثة في القسم وجود ورم يضغط على العصب البصري، ما تطلب تدخلاً طبياً باستخدام جهاز الملاحة الجراحي الذي ساعد الطبيب على تحديد أقرب نقطة في الرأس يمكن الوصول منها إلى مكان الورم، وإزالته.

وأضاف قاسم أن المريضة استعادت بصرها بعد إجراء العملية، وغادرت المستشفى.

وتابع أن القسم تعامل أيضاً مع حالة مرضية عانت شللاً تاماً في الساقين، وقد كشفت التقنيات الحديثة عن وجود شريان غير طبيعي في منطقة الظهر، فأجرى الفريق الطبي عملية جراحية دقيقة لمعالجة الشريان، وعاد المريض الى بيته وهو يتمتع بصحة جيدة.

وقال قاسم إن جهاز قياس ضغط الدماغ يعد إحدى التقنيات المتطورة جداً، التي تحسب معدل الضغط في الدماغ بشكل مستمر، خلال وبعد العملية الجراحية، بما يسهم في تمكين الطبيب من اتخاذ القرار الطبي السليم، وتحديد الأدوية المناسبة لخفض ضغط الدماغ بناءً على القراءات والمؤشرات والرسومات البيانية التي يظهرها الجهاز.

وأوضح أن القسم يعالج العديد من الحالات المرضية التي تعاني مشكلات وأمراض الدماغ المختلفة والعمود الفقري، وتتطلب حلولاً جراحية، مثل إصابات الرأس وحالات النزيف واستسقاء الدماغ، ومشكلات الشرايين وأورام الدماغ.

وأشار إلى جهاز المجهر الجراحي المتقدم، الذي يمتلكه قسم جراحة الأعصاب في المستشفى، ويسهّل تعامل الطبيب مع الشرايين الدقيقة في الدماغ، ومعرفة جريان الدم فيها، بعد تكبيرها 10 أضعاف حجمها الطبيعي، حيث تستخدم الصبغة الفسفورية التي تظهر الشرايين بدرجة عالية من الوضوح، ما يساعد على التعامل مع المشكلة الصحية واتخاذ القرار المناسب حيالها.

كما يمتلك القسم جهاز السونار المتطور، ذا الرأس الدقيق جداً، لإعطاء قراءات دقيقة حول سرعة جريان الدم في الشرايين.

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