«صحة دبي» تعتمد 7 معايير لتنويم مرضى «كوفيد-19» في وحدات العناية المركزة

المصدر: وجيه السباعي - دبي

حددت هيئة الصحة في دبي سبعة معايير لتنويم مرضى "كوفيد-19" بوحدة العناية المركزة في المنشآت الصحية الخاصة المرخصة من قبل الوزارة، بهدف تقديم العلاج الأنسب مع الحفاظ على الطاقة الاستيعابية للمستشفيات.

وأوضحت الهيئة، في تعميم وجهته إلى جميع المنشآت الصحية الخاصة المرخصة من قبلها في دبي، أن قائمة المعايير تتضمن «معاناة المريض من نقص الأوكسجين، حيث لا يستجيب للتنفس الاصطناعي العادي، أو تحت ضغط عالٍ، وكذلك عند حدوث فشل متعدد في وظائف أعضاء الجسم، كذلك يتم إدخال مريض (كوفيد-19) العناية المركزة في حالة حدوث انخفاض شديد في الضغط يتطلب إعطاء أدوية لرفعه، أو الأدوية التي تزيد قدرة القلب على الانقباض، وكذلك إذا حدث فشل كلوي حاد يتطلب الغسيل الكلوي».

وتابعت: «تتضمن المعايير أيضاً ضرورة أن يكون المريض بحاجة إلى تنفس اصطناعي غير جراحي، أي من دون الحاجة إلى فتحة جراحية لإدخال أي جهاز أو أنبوبة للتنفس، كذلك الحالات التي تتطلب الحاجة إلى التنفس الاصطناعي الجراحي، بالإضافة الى فشل الجهاز التنفسي الوشيك، مع زيادة حموضة الدم نتيجة ارتفاع نسبة ثاني أكسيد الكربون أو حمض اللاكتيك».

وأكدت الهيئة أن هذه المعايير تم وضعها وفق أحدث الأبحاث العلمية والممارسات القائمة على الأدلة والبراهين، كما تنطبق تلك المعايير على الحالات المرضية لـ«كوفيد-19»، التي بحاجة فعلياً إلى التنويم بوحدة العناية المركزة، بما يضمن تقديم العلاج الأنسب لها، وكذلك الحفاظ على الطاقة الاستيعابية للمنشآت الصحية لتوجيهها وفق احتياجات الحالات المرضية الأخرى.

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