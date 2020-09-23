«صحة دبي» تعتمد أسعار خدمات التطبيب والاستشارات عن بعد

المصدر: وجيه السباعي - دبي

أصدرت هيئة الصحة في دبي قراراً باعتماد أثمان خدمات التطبيب والاستشارات عن بعد لديها، لتتراوح بين 65 درهماً وحتى 350 درهماً حسب نوع الخدمة المقدمة، وطالبت كافة الوحدات التنظيمية في الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع القرار موضع التنفيذ، كل في مجال اختصاصه.

وحسب القرار الإداري رقم 106، لسنة 2020، الذي وقعه مدير عام هيئة الصحة في دبي حميد محمد القطامي، فقد تم اعتماد أسعار خمس خدمات أساسية للتطبيب عن بعد، بحيث تبلغ 90 درهماً لاستشارة الطبيب العام، و150 درهماً لاستشارة الطبيب المتخصص، و180 درهماً للطبيب الاستشاري، و65 درهماً مقابل استشارة أخصائي رعاية صحية غير متخصص، فيما تبلغ قيمة استشارة الطبيب النفسي 350 درهماً.

وحسب الهيئة تقوم فكرة التطبيب عن بعد على حصول المريض على الخدمات الطبية والعلاجية، وهو في مكان بعيد عن الطبيب عن طرق إحدى وسائل التواصل الذكية، والسريعة، وبجودة عالية، ما يوفر على المريض مشقة الحصول على موعد، مع الطبيب أو الأخصائي وانتظاره.

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