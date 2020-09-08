«صحة دبي» تتوسّع في برامج التدريب الطبية التخصصية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن مدير عام هيئة الصحة بدبي حميد محمد القطامي، عن توسّع الهيئة في برامج التعليم والتدريب الطبي لتشمل المزيد من التخصصات الطبية الحيوية والدقيقة، إضافة إلى الاستمرار في البرامج الحالية التي تشمل 14 تخصصاً، من بينها: طب الطوارئ، وجراحة الأعصاب، وطب العيون وطب الحوادث والكسور وطب الأسرة والنساء والتوليد وغيرها من التخصصات الطبية.

كما أعلن أن الهيئة تعمل في خط موازٍ على تطوير منهجيات التدريب وأخلاقيات مهنة الطب، بالتوافق مع المعايير العالمية والأصول المتعارف عليها والضوابط التي تحفظ لرسالة الطب قيمتها وقدرها، وتحفظ للأطباء مكانتهم، وتعزّز في الوقت نفسه دورهم ومساهمتهم في تطوير القطاع الطبي بوجه عام. وكان القطامي، كرّم صباح أمس، أطباء الهيئة المشرفين على برنامج «دبي التدريبي للتخصصات الطبية»، وأعرب خلال التكريم عن تقدير الهيئة البالغ لجميع الأطباء القائمين والمشرفين على البرنامج، الذي تخرج فيه خلال السنوات الماضية 432 طبيباً وطبيبة ممن يعملون في مختلف التخصصات الطبية على مستوى الدولة.

نظام متكامل للتدريب

يُعد برنامج «دبي التدريبي للتخصصات الطبية»، نظاماً متكاملاً للتدريب والتعليم الطبي الذي يبدأ من بعد التخرج في كلية الطب وحتى إعداد المتدرب ليصبح متخصصاً في فرع من فروع الطب المختلفة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news