مستشفى راشد يستأصل «بنكرياس» مريضة بالمنظار

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

أفاد استشاري جراحة المناظير المتقدمة في مستشفى راشد، الدكتور عمر المرزوقي، بأن الفريق الطبي في المستشفى نجح في استئصال بنكرياس متهالك لمريضة في العقد الثالث من العمر، عبر تقنية المنظار الجراحي كأول عملية من نوعها على مستوى القطاع الصحي في دبي.

وأوضح أن المريضة وصلت إلى المستشفى تعاني التهابات حادة وتهتكاً في البنكرياس وتجمعاً كبيراً للصديد والسوائل في منطقة البطن، ما أثر بشكل سلبي على التنفس ووظائف القلب، وحدوث نقص في التروية الشريانية تسبب في تلف أجزاء كبيرة من البنكرياس، ما تطلب تدخلاً طبياً عاجلاً لإنقاذ حياتها، حيث باشر الأطباء بإجراء الفحوص اللازمة والتشخيص الدقيق للحالة المرضية، وإعطاء المضادات الحيوية تمهيداً لإجراء العملية باستخدام المنظار الجراحي. كما تم تشكيل فريق طبي من أقسام العناية المركزة، والأمراض الباطنية، والجراحة العامة، والأشعة التداخلية، والتخدير والتمريض.

وأضاف المرزوقي أن العملية التي استغرقت ساعتين تحت التخدير العام، تم خلالها استئصال الأجزاء التالفة من البنكرياس بواسطة المنظار الجراحي دون الحاجة لشق منطقة البطن، حيث تم الوصول بالمنظار إلى منطقة الالتهاب من خلف الغشاء البروتوني من جهة الظهر وإجراء الاستئصال الكامل للأجزاء التالفة في البنكرياس.

وأشار إلى النجاح الكبير الذي حققته العملية والتحسن المستمر للمريضة، التي بدأت بالتعافي والاستعداد لمغادرة المستشفى خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأشار المرزوقي إلى الأعراض المتعددة لالتهاب البنكرياس الحاد منها الشعور بالألم في الجزء العلوي من البطن ويمتد الى منطقة الظهر، وقد تزداد شدة الألم بعد تناول الطعام، وقد يعاني المريض الحمى والغثيان والقيء وغيرها من الأعراض، لافتاً إلى عوامل الخطورة التي قد تؤدي إلى التهاب البنكرياس الحاد منها التدخين، والسمنة، والتاريخ العائلي للإصابة بالتهاب البنكرياس.

وقال استشاري رئيس قسم الجراحة العامة في مستشفى راشد، الدكتور علي خماس، إن إجراء هذا النوع من العمليات يعد استمرارية للنهج المعتمد في القسم، من حيث تبني أحدث التقنيات والتكنولوجيا العالمية وتسخيرها لخدمة المرضى لتحقيق أفضل النتائج الممكنة، لترسخ مكانة المستشفى ودبي بشكل عام وجهة مثالية لطالبي العلاج والاستشفاء من مختلف دول العالم.

وأوضح أن 90% من عمليات الجراحة في مستشفى راشد يتم إجراؤها حالياً بتقنية المنظار الجراحي، مؤكداً أن قسم الجراحة العامة يُعد من أهم المراكز على مستوى منطقة الشرق الأوسط في استخدام هذه التقنية في عمليات الإصابات والحوادث.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news