بالفيديو.. "الصحة" تطلق منصة توعوية بخمس لغات حول فيروس "كورونا"

المصدر: الإمارات اليوم - دبي

أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، على موقعها الإلكتروني، منصة وطنية توعوية تضم مركز معلومات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) تحت شعار "صحتكم واجبنا".

وتمثل المنصة قاعدة بيانات تتضمن كل التوصيات والاحتياطات والإرشادات، التي حددتها منظمة الصحة العالمية والجهات الصحية في الدولة للوقاية من فيروس "كورونا". والحد من المعلومات الخاطئة والشائعات المضللة، التي تأتي من مصادر غير موثوقة ولا معتمدة. كما تساعد هذه الخدمة الجديدة عبر الإنترنت على التخفيف من تدفق حالات مرضى الإنفلونزا العادية والبرد، غير الطارئة، للمؤسسات الطبية في ظلّ الظروف الحالية.

ويتضمن مركز المعلومات، الذي يقدم خدماته عبر خمس لغات عالمية، خدمة الطبيب الافتراضي الذي يساعد المتعاملين الراغبين في تقييم حالتهم الصحية في حال اشتباه إصابتهم بالفيروس، كما يعتبر المركز منصة للتوعية يتضمن أحدث المعلومات عن الفيروس وطرق الوقاية منه، مبوبة في ستة أبواب رئيسة تقدم معلومات وإرشادات علمية وصحية، بالإضافة إلى تقديمه إحصاءات محدثة عن الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الإمارات.

"الصحة" تطلق منصة وطنية توعوية بخمس لغات حول فيروس كورونا.#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/NgxtxHNqZf — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) June 18, 2020

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