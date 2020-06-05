"الصحة " توصي مرضى السكري بعدم التوقف عن تناول أدوية "ميتفورمين" إلا تحت إشراف طبيب

كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن استلام تقارير صادرة من منظمات عالمية تشير إلى وجود شائبة NDMA بنسب تتعدى المعدل المسموح به، في بعض المنتجات ولبعض الشركات المصنعة لدواء "ميتفورمين" الذي يتم صرفه بوصفة طبية لعلاج مرض السكري من النوع الثاني. وتوجد شائبة NDMA عادة ضمن مستويات منخفضة في مجموعة متنوعة من الأطعمة وبعض مياه الشرب والهواء الملوث، إلا أن التعرض لها بكميات أكثر من الحدود المقبول استهلاكها بشكل يومي ولفترات طويلة جداً، يزيد من خطر الإصابة بالسرطان حسب وكالة الأبحاث الدولية للسرطان.

كما ان الوزارة اصدرت تعميم في ديسمبر 2019 الى جميع المنشآت الصحية وممارسي الرعاية الصحية وكذلك شركات الادوية والمصانع المحلية بخصوص اهمية مراقبة ما يتم حيال احتمالية وجود شوائب NDMA في ادوية ميتفورمين واوصت بالتالي:

للمرضى: عدم التوقف عن تناول ادوية الميتفورمين الا تحت اشراف طبيب.

لممارسي الرعاية الصحية: الاستمرار في وصف ادوية الميتفورمين كالمعتاد حتى وصول معلومات جديدة من الوزارة.

للشركات المنتجة: تقديم تقرير تحليل كامل للمادة الفعالة والمنتج النهائي، على ان يتم التحليل في اي مختبر معتمد مع ضمان اتباع طريقة التحليل الموصى بها من الـ FDA لتحليل NMDA، وفقاُ للحد الادنى المقبول في اليوم، على ان تقوم الشركات المنتجة بتقديم التقارير المطلوبة في غضون 6 أشهر من تاريخ هذا التعميم أي قبل نهاية الشهر الحالي كحد أقصى.

وأشارت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إلى أنها اتخذت كافة الاجراءات الاحترازية حفاظاً على صحة وسلامة المرضى، من خلال متابعة نسب المادة المذكورة فى المواد الخام التي يتم استيرادها من قبل المصانع المحلية لتصنيع الأدوية، التي تحتوي على "ميتفورمين". ومتابعة وكلاء المنتجات وشركاتها للتأكد من نسب شائبة NDMA في مستحضرات "ميتفورمين" التي يتم استيرادها كمنتج نهائي للدولة. مؤكدة أنه لم يتبين حتى الآن وجود نسب غير مقبولة في المنتجات المسوقة في الدولة، وأنها ما زالت تطالب الشركات بتزويدها بنتائج التحاليل المعتمدة لضمان عدم وجود شائبة NDMA في كل تشغيلة دواء يتم استيرادها للدولة.

الوزارة تجري التحاليل اللازمة

وأكد سعادة الدكتور أمين حسين الأميري الوكيل المساعد لقطاع سياسة الصحة العامة والتراخيص، بأن الوزارة مستمرة بإجراء التحليلات اللازمة لكافة المستحضرات الدوائية التي تحتوي على نفس المادة، وستقوم بالنشر الفوري والإعلان عن نتائج تحليل المستحضرات التي يثبت تلوثها بشوائب NDMA وسيتم سحبها فوراً، موصياً المرضى بعدم التوقف عن تناول أدوية "ميتفورمين" أو تعديل الجرعات الدوائية دون الرجوع لممارسي الرعاية الصحية وتحت إشراف طبيب.

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