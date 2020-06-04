«الصحة» تتعرف إلى تحديات الأطباء في مواجهة «كورونا»

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

تدرس وزارة الصحة ووقاية المجتمع التحديات التي تواجه الأطباء، على مستوى الدولة، خلال عملهم في خط الدفاع الأول لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد-19)، بهدف تحسين إدارة الخدمات الصحية، وتطوير آليات تقديمها. ودعت الوزارة الكوادر المهنية الصحية إلى المشاركة في استبيان يرصد آراءهم وتطلعاتهم، ويمكنهم من خلاله الإفصاح عن متطلباتهم لتعزيز قدرات النظام الصحي.

وتناول الاستبيان محاور عدة، أبرزها قياس رضا الأطباء عن عملهم، خصوصاً النواحي المتعلقة بالبنية التحتية للقطاع الصحي، ومدى توافر الموارد (مثل المعدات واللوازم الطبية)، والإشادة والتقدير من الزملاء والمشرفين والمجتمع، ومدى الرضا عن إدارة المستشفى أو العيادة، وفرص التخصص والترقية، والعوائد المالية، وتوافر فرص التعليم المستمر (مثل المساقات التدريبية والندوات).

وتعرض الاستبيان، أيضاً، لرصد وتقييم الصحة والعافية النفسية، وجودة الحياة لدى الكوادر الصحية، والتوازن بين الحياة والعمل، والصحة الجسدية.

ورصد آراء الأطباء في التحديات والعقبات التي تواجههم منذ تفشي الجائحة، في مواجهة المرض.

وسلط الاستبيان الضوء على الدعم الذي قدمته كل مؤسسة صحية لأطبائها، ومدى رضا الكادر الصحي عن الوقت المتاح للاستراحة، وتوافر فحوص «كوفيد-19» لطواقم العمل، وتوافر معدات الوقاية الشخصية، وتوافر مناطق السكن ومساكن العزل الذاتي لطواقم العمل، وبروتوكولات الصحة والسلامة، وغيرها.

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