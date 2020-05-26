"الصحة" تجري 28 ألف فحص وتكشف عن 779 إصابة جديدة بـ "كورونا"

تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد /كوفيد 19/ والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة عن إجرائها أكثر من 28 ألف فحص، والكشف عن 779 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 325 حالة شفاء و 5 حالات وفاة.

وأعلنت الوزارة عن إجراء أكثر من 28 ألف فحص جديد ضمن خطط توسيع نطاق الفحوصات في الدولة، وتسجيل 779 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ إجمالي الحالات المسجلة في الدولة 31,086 حالة.



كما تم تسجيل 325 حالة شفاء جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد، وتعافيها التام من أعراض المرض، وبذلك يصل إجمالي حالات الشفاء في الدولة 15,982 حالة.



وأعلنت الوزارة عن وفاة 5 أشخاص من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 253 شخص.