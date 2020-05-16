"الصحة" تكشف عن 796 إصابة جديدة بـ "كورونا" و 603 حالة شفاء

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 35,735 فحص جديد، وتسجيل 796 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، تتلقى جميعها الرعاية الطبية اللازمة، وبذلك يصل العدد الإجمالي للحالات المسجلة في الدولة 22,627 حالة.



كما أعلنت عن ارتفاع حالات الشفاء من مرض كوفيد19 في الدولة إلى 7931 حالة، وذلك بعد تسجيل الجهات الصحية 603 حالة شفاء جديدة.



وأعلنت أيضا عن وفاة 4 أشخاص من المصابين بفيروس كورونا المستجد، وذلك نتيجة مضاعفات ارتبطت بالإصابة بالفيروس، وبذلك يصل إجمالي الوفيات في الدولة إلى 214 شخص.

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