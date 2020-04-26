بلدية رأس الخيمة تضع علامات «ترك مسافة» بين الزبائن لمنع التجمعات أمام المطاعم

المصدر: مصباح أمين-رأس الخيمة

تداول رواد التواصل الاجتماعي فيديو لتجمع عدد من الزبائن أمام أحد المطاعم المتخصصة لبيع السمبوسة والباكورة في إمارة رأس الخيمة، دون أي مراعاة للظروف الصحية الراهنة ودون تطبيق إجراءات التباعد أو ارتداء الكمامات والقفازات من قبل زبائن، حيث طالبوا بلدية رأس الخيمة باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من تجمع الزبائن أمام المطاعم قبل وقت الإفطار من أجل شراء الهريس والسمبوسة والباكورة باعتبارها من الوجبات الشعبية المفضلة لدى المواطنين والمقيمين على موائد الإفطار.

وقال مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة، لـ«الإمارات اليوم»، إن البلدية بادرت على الفور بإرسال مفتشين إلى المطعم الذي شهد تجمعا للزبائن من أجل تنظيم عملية دخولهم، والحد من الازدحامات أمام المطاعم.

وأوضح، أنه تم وضع علامات بيضاء أمام المطعم لتحديد مسافات بين الزبائن لتفادي الازدحامات، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تعتمدها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا، لافتا إلى أن البلدية تتعاطى مع جميع الشكاوى بإيجابية وتقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية صحة وسلامة أفراد المجتمع.

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