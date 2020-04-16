"الصحة" تُجري أكثر من 25 ألف فحص "كورونا".. وتسجل 460 حالة إصابة جديدة و61 حالة شفاء

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، اليوم، عن إجرائها أكثر من 25 ألف فحص جديد لمواطنين ومقيمين في مختلف مناطق الدولة، كما أعلنت عن تسجيل 460 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، ليبلغ إجمالي الحالات المسجلة في الدولة 5,825 حالة.

وأفادت الوزارة بارتفاع حالات الشفاء في الدولة إلى 1,095 حالة، وذلك بعد تسجيل 61 حالة شفاء جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة.



كما أعلنت الوزارة عن وفاة حالتين لمصابين من الجنسية الآسيوية من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبالتزامن مع الأمراض المزمنة التي كانوا يعانون منها، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 35 حالة.