فحص 1690 عينة للكشف عن «كورونا» بالشارقة وعجمان

المصدر: محمد الرفاعي – عجمان والشارقة:

شهد مركزي المسح الوطني من المركبات بعجمان والشارقة للكشف عن فيروس كورونا المستجد، COVID-19، توافد أعداد كبيرة من المواطنين والمقيمين على الفحص خلال اليومين الماضيين للاطمئنان على صحتهم وسلامتهم وخلوهم من «كورونا»، إذ بلغ عدد العينات التي تم فحصها بالشارقة 778، بينما تم فحص 912 شخصاً بمركز عجمان، ولم يستغرق الفحص أكثر من 5 دقائق من داخل المركبات.

وأكد القائمون على المركزين في الشارقة وعجمان أن افتتاح المراكز يأتي في إطار الحرص على سلامة أفراد المجتمع، والاطمئنان على صحتهم، وضمن التدابير والإجراءات التي تتخذها دولة الإمارات العربية المتحدة للحد من انتشار الفيروس بين العوائل، إذ تم تخصيص في كل مركز 4 مسارات لفحص المراجعين من المركبات، ويتم استقبالهم من الساعة 10 صباحاً إلى الساعة 6 مساءً من يوم الأحد إلى يوم الخميس.

وأشاروا إلى أن المراكز تستقبل جميع الفئات المجتمعية، ولكن تعطى الأولوية في إجراء الفحص لمن لديهم أعراض مرضية، وإلى كبار المواطنين، والحوامل، ولمن لديهم أمراض مزمنة، أما الراغبون في إجراء الفحص عن الفيروس للاطمئنان فقط، ولا تستدعي حالتهم إجراء الكشف، فإن إجراء الكشف سيكون بـ370 درهماً إماراتياً، يتم دفعها إلكترونياً، إذ أتاحت «صحة»، للمتعاملين الدفع الإلكتروني خلال إجراءات التسجيل، حيث لا يتم قبول المبالغ النقدية منعاً للتلامس.

وبينوا أن نتائج الفحص يستغرق من 48 ساعة إلى 5 أيام بحد أقصى من تاريخ أخذ العينة ويتم إرسال النتائج برسائل نصية للفاحصين، مبينين أن التسجيل لإجراء الفحص يكون عبر الموقع الإلكتروني للمسح من المركبات «صحة»، أو عبر الاتصال 8001717 وبعدها يصل رسالة نصية للمراجع بالموافقة على الفحص، وبعدها يأتي إلى المركز ويدخل لإجراء عملية الفحص من المركبة، إذ أن فترة الفحص منذ دخول المراجع إلى خروجه تتراوح بين 3 إلى 5 دقائق.

وتجدر الإشارة إلى أن كل مركز بالشارقة أو عجمان يحتوي على أربعة مداخل يمكن من خلالها إجراء الفحص اللازم للكشف عن فيروس كورونا المستجد من داخل السيارة، ويجب على الشخص تجهيز بطاقة الهوية الخاصة به، والبقاء في السيارة، مع إبقاء نوافذها مغلقة لحين الوصول إلى نقطة التسجيل عند مدخل المركز، وعند نقطة التسجيل يستقبله أحد الموظفين، ويقدم له معقماً طبياً لتعقيم يديه، ويطلب منه إدخال بطاقة الهوية الخاصة به في القارئ الإلكتروني، وبعد التأكيد من التسجيل يتم سحب البطاقة، والمتابعة للأمام، والاقتراب قليلاً إلى النقطة الثانية وهي الخاصة بأخذ المسحة الطبية.

وعند النقطة الثانية يتقدم أحد الممرضين من الزائر، ويطلب منه فتح نافذة السيارة، وإرجاع رأسه للخلف لأخذ المسحة من الأنف، وبعد أخذها يواصل الشخص السير بسيارته نحو مخرج المركز، وبعد الخروج يجد لافتة توضح للمراجع أنه سيتم إرسال نتائج الفحص له عبر رسالة نصية قصيرة، وأن بإمكانه الحصول على النتيجة كذلك عبر التطبيق الذكي لشركة «صحة».