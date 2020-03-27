إجراءات وقائية للتصدي لـ «كورونا» في المنشآت الصيدلانية

المصدر: وجيه السباعي - دبي

أقرت هيئة الصحة في دبي إجراءات وقائية عدة للمنشآت الصيدلانية، للتصدي لعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مؤكدة أن هذه الإجراءات تهدف إلى تنفيذ استراتيجية الهيئة في تطبيق نظام صحي متكامل يحقق الجودة والقيمة المضافة في مجال الرعاية الصحية. وقالت الهيئة، في تعميم أرسلته، إلى جميع المديرين الطبيين بالمنشآت الصحية في دبي، إنه يجب التزام جميع العاملين في الصيدلية بارتداء مستلزمات أو معدات الحماية الشخصية، بما في ذلك الكمامات والقفازات وغيرها.

وأكدت الهيئة ضرورة توفير مطهرات اليدين عند مدخل الصيدلية، وإلزام المتعاملين باستخدامها قبل الدخول إلى الصيدلية، وعدم السماح للمتعاملين بلمس المنتجات المعروضة، وإبقاء مسافة لا تقل عن متر ونصف المتر بين المتعاملين.

وشددت الهيئة على العمل قدر الإمكان على توفير خدمة التوصيل للمنازل، مع مراعاة ضوابط نقل المنتجات الطبية والحفاظ على سلامتها وجودتها، فضلاً عن ضمان التهوية الجيدة وزيادة وتيرة تكرار تنظيف وتعقيم الصيدلية.

وأكدت على طباعة الإرشادات الواردة في هذا التعميم، ووضعها على لافتة في مدخل الصيدلية.