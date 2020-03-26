"صحة دبي" تقر إجراءات وقائية للتصدي لـ "كورونا" بالمنشئات الصيدلانية

المصدر: وجيه السباعي – دبي

أقرت هيئة الصحة بدبي عدة إجراءات وقائية للمنشآت الصيدلانية، للتصدي لعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، مؤكدة أن هذه الإجراءات تهدف إلى تنفيذ استراتيجية الهيئة في تطبيق نظام صحي متكامل يحقق الجودة والقيمة المضافة في مجال الرعاية الصحية.

وقالت الهيئة في تعميم أرسلته، إلى جميع المدراء الطبيين في للمنشآت الصحية في دبي، إنه يجب التزام جميع العاملين في الصيدلية بارتداء مستلزمات أو معدات الحماية الشخصية، بما في ذلك الكمامات والقفازات وغيرها.



وأكدت الهيئة على ضرورة توفير مطهرات اليدين عند مدخل الصيدلية وإلزام المتعاملين باستخدامها قبل الدخول إلى الصيدلية، وعدم السماح للمتعاملين بلمس المنتجات المعروضة في الصيدلية، وإبقاء مسافة لا تقل عن متر ونصف بين المتعاملين داخل الصيدلية، وكذلك الحفاظ على مسافة متر ونصف بين العاملين في الصيدلية والمتعاملين.



وشددت الهيئة على العمل قدر الإمكان على توفير خدمة التوصيل إلى المنازل، مع مراعاة الشروط والضوابط الخاصة بنقل المنتجات الطبية والحفاظ على سلامتها وجودتها، فضلاً عن ضمان التهوية الجيدة وزيادة وتيرة تكرار تنظيف وتعقيم الصيدلية.

وأكدت "صحة دبي" على طباعة الإرشادات الواردة في هذا التعميم، ووضعها على لافتة في مدخل الصيدلية.