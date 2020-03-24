شرطة عجمان تنفي إجراء حجر صحي على منزل

المصدر: عجمان - الإمارات اليوم

نفى مدير عام العمليات الشرطية في القيادة العامة لشرطة عجمان، العميد عبدالله سيف المطروشي، شائعة انتشرت على تطبيق «واتس أب» حول إجراء شرطة عجمان حجراً على منزل في إمارة عجمان، بسبب طعام تم توصيله إليهم من قبل عامل مطعم مصاب بفيروس كورونا.

وشدد وحذر من تداول هذه الشائعات الكاذبة والأخبار الزائفة ونشرها، مؤكداً أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة، وأن الشرطة ستتخذ كل الإجراءات لضبط مروج هذه الشائعة، ومحاسبته، وتحويله للمساءلة القانونية، لتطبق عليه العقوبات الصادرة بشأن كل من ينشر الشائعات التي تمس الأمن وتثير القلق بين الناس، مشدداً على ضرورة عدم تداول وإعادة نشر الشائعات، وأخذ الأخبار من مصادرها الرسمية.