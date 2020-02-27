مطالب باستخدام الأدوية البيولوجية لعلاج الأمراض

المصدر: وجيه السباعي - دبي

أفاد مدير إدارة الصيدلة في هيئة الصحة في دبي رئيس مؤتمر ومعرض «دوفات»، الدكتور علي السيد، بأن حوكمة الدواء، وتطوير القطاع الصيدلاني في دبي، والتحول إلى الصيدليات المجتمعية أبرز توصيات المؤتمر، الذي يختتم فعالياته اليوم.

وقال لـ«الإمارات اليوم» إن المشاركين في المؤتمر خرجوا بتوصيات عدة لخدمة قطاع الأدوية في الدولة، وتطويره، حيث طالبوا بتحويل الصيدليات إلى صديقة للمجتمع، من خلال تعزيز دورها التوعوي والتثقيفي، والتعليمي، لأفراد المجتمع، إضافة إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي في مهنة الصيدلة. وتابع «تركز أهم التوصيات أيضاً حول ضرورة حوكمة الدواء، والتوجه إلى استخدام الأدوية البيولوجية، بدلاً من مثيلاتها المستخدمة في علاج الأمراض المختلفة».

وناقش الخبراء والمتحدثون في المؤتمر، موضوعات عدة، أبرزها تغيير النظرة في ما يتعلق بشهادة الصيدلة، وموضوع الملكية الفكرية ذات المعايير العالية كركيزة أساسية تقود الاستثمار في الصيدلة الحيوية والتوظيف، والابتكار في الإمارات ومنطقة الخليج، وقضية النقص في الأدوية، الأسباب والإدارة، وموضوع استمرارية الرعاية من المستشفى إلى الصيدليات المجتمعية في إسبانيا.