«صحة أبوظبي» تطلق نسخة محدثة من «الطاقة الاستيعابية»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أطلقت دائرة الصحة في أبوظبي نسخة محدثة لخطة الطاقة الاستيعابية، التي تُعد مرجعاً أساسياً وشاملاً للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في القطاع الصحي في الإمارة من خلال استعراض أبرز الفرص الاستثمارية الحالية والمستقبلية المتاحة في قطاع الرعاية الصحية في الإمارة.

ويمكن للمستثمرين في مجال الرعاية الصحية تحديد الخدمات والتخصصات المطلوبة والمواقع الجغرافية التي تحتاج إليها الإمارة خلال الأعوام المقبلة، وهو ما توضحه خطة القدرة الاستيعابية المتوافرة على الموقع الإلكتروني للدائرة.

وتحتوي الخطة على أحدث بيانات العرض والطلب والفجوات في خدمات الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي، التي تم دراستها وتحليلها موزعة على مناطق أبوظبي والعين والظفرة، وتقوم الخطة باستشراف الحاجة المستقبلية لخدمات الرعاية الصحية وكوادرها بناءً على بيانات التقديرات السكانية لإمارة أبوظبي حتى عام 2035، حيث يتم تحديثها بشكل دوري بالاستناد إلى قاعدة بيانات نظام التراخيص في الدائرة.

وقال وكيل الدائرة محمد حمد الهاملي، إن الدائرة تعمل على إتاحة الخدمات الصحية المتواصلة والمتكاملة وضمان الوصول إليها في الوقت المناسب لكل أفراد المجتمع في أبوظبي، متابعاً «سنواصل جهودنا للارتقاء بجودة الخدمات الصحية وتعزيز قدرتها الاستيعابية وتلبية الطلب المتزايد عليها».