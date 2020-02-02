«الصحة» تحذر من جهاز للصدمات الكهربائية

المصدر: وجيه السباعي - دبي

حذرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع من استخدام جهاز LIFEPAK 15 monitor /‏‏‏ defibrillator الذي تنتجه شركة Stryker بسبب تقارير السلامة لهذه الوسيلة الطبية، لاحتمالية فشله عن العمل، كما طالبت باستخدام مناظير بمكونات تستخدم مرة واحدة تجنباً للعدوى.

وقالت الوزارة في تعميم صادر إلى المنشآت الصحية وممارسي الرعاية الصحية في الدولة، إن هذا الجهاز يستخدم للصدمات الكهربائية، إلا أنه قد يفشل عن العمل عند الضغط على زر «الصدمة» على لوحة المفاتيح.

وأوصت بالاتصال بالوكيل المحلي في حالة فشل الجهاز عن العمل والذي سيقوم باستبدال لوحة المفاتيح المتأثرة، وأنه يمكن مواصلة استخدام الجهاز وفقاً لتعليمات التشغيل المذكورة في إرشادات السلامة الميدانية (FSN) الخاصة بالمنتج بعناية حتى يتم استبدال الجزء المتأثر.

وطالبت الوزارة في تعميم آخر المنشآت الصحية وجميع ممارسي الرعاية الصحية، باستخدام المناظير التي تحتوي على (Endcap)، وهو مكون في مقدمة جهاز المناظير يستخدم مرة واحدة وقابل للتغيير والتخلص منه لتفادي إعادة الاستخدام وتنظيف الجهاز.