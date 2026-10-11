طالب يبتكر جهازاً لتحديد «الأوردة المخفية»

ابتكر طالب هندسة أنظمة الحاسوب في جامعة ميدلسكس دبي، عمر فرحان، جهازاً طبياً منخفض الكلفة لمساعدة الكادر الطبي في تحديد الأوردة التي يصعب الوصول إليها أو رؤيتها، وفاز ابتكاره بجائزة جيمس دايسون الإمارات لعام 2026.

وأفاد الطالب بأن الجهاز يتكون من أداة ذكية لتقييم المخاطر مدعومة بتقنية تصوير بالأشعة تحت الحمراء، لرؤية الأوردة، ويهدف إلى الحد من تكرار محاولات إدخال الإبرة الوريدية، التي لاتزال تشكل تحدياً في القطاع الصحي. وعزا فكرته إلى معاناته الشخصية من صعوبة الوصول إلى الأوردة، واكتشافه أن معظم أصدقائه وأفراداً من عائلته وأساتذته الجامعيين يعانون المشكلة ذاتها، فبدأ العمل على تطوير حل يساعد في تسهيل هذا الإجراء على المرضى والعاملين في الرعاية الصحية.

وأشار إلى أن جهاز VenaLume يعمل على مرحلتين، الأولى تقييم حالة المريض وتحديد مدى الحاجة إلى التصوير. والثانية، يوظف فيها كاميرا تعمل بالأشعة تحت الحمراء لإنشاء خريطة حية للأوردة.

وتعتمد هذه التقنية على امتصاص الأوردة للأشعة وانعكاسها على الأنسجة المحيطة، إذ تظهر الأوردة التي تصعب رؤيتها على هيئة ظلال، وتنتج خريطة فيديو واضحة ومباشرة تساعد الطواقم الطبية أثناء الإجراء.

وأكد الطالب سعيه لجعل هذه التقنية أكثر سهولة في الاستخدام ضمن الممارسات السريرية اليومية.