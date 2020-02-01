"الصحة "تحذر من استخدام جهاز للصدمات الكهربائية

المصدر: وجيه السباعي – دبي

حذرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع من استخدام جهاز LIFEPAK 15 monitor / defibrillator الذي تنتجه شركة Stryker بسبب تقارير السلامة لهذه الوسيلة الطبية.

وقالت الوزارة في تعميم صادر إلى المنشآت الصحية وممارسي الرعاية الصحية في الدولة، إن هذا الجهاز يستخدم للصدمات الكهربائية، إلا أنه قد يفشل عن العمل عند الضغط على زر "الصدمة" على لوحة المفاتيح.

وأوصت الوزارة بالاتصال بالوكيل المحلي في حالة فشل الجهاز عن العمل والذي سيقوم باستبدال لوحة المفاتيح المتأثرة، وأنه يمكن مواصلةاستخدام الجهاز وفقاً لتعليمات التشغيل المذكورة في إرشادات السلامة الميدانية (FSN) الخاصة بالمنتج بعناية حتى يتم استبدال الجزءالمتأثر، ويجب على ممارسي الرعاية الصحية الاستمرار في إجراء الفحص اليومي للجهاز كما هو موضح في إرشادات الجهاز.