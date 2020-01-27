«إسعاف دبي» تتميز عالمياً بـ 24 خدمة متخصصة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تفقد المفوض العام لمسار الأمن والسلامة في مجلس دبي، اللواء طلال بالهول، الخدمات العامة والمتخصصة التي تقدمها مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وأشاد بالكوادر الوطنية المؤهلة، التي تعمل ضمن طواقم المسعفين بالمؤسسة.

وعرضت المؤسسة خدماتها المتخصصة، التي تراعي متطلبات فئات المجتمع، والتي يبلغ عددها 24 خدمة متخصصة، تتميز بها وتتفوق عالمياً. والتقى بالهول خلال الزيارة المدير التنفيذي لـ«إسعاف دبي»، خليفة بن دراي، وكبار المسؤولين بالمؤسسة، واطلع على أفضل الممارسات والمبادرات التي تتبناها، والبرامج التي تعمل من خلالها للاستجابة لجميع حالات الطوارئ، ونقل المرضى، وتغطية الفعاليات، والاستجابة السريعة لكل البلاغات الواردة إليها.

كما شاهد تجربة وهمية لحادث متعدد الإصابات، والإجراءات التي يتخذها فنيو الطب الطارئ للاستجابة السريعة، وإخلاء الجرحى، ونقلهم إلى المستشفيات القريبة، ومعالجة الحالات البسيطة في مكان الحادث، والتواصل مع أقسام الطوارئ لإرسال تقارير عن الإصابات، وتفعيل خدمة العلاج عن بعد بالتواصل مع الأطباء بكاميرات ثلاثية الأبعاد لاستثمار الوقت، والاستفادة من الثواني التي تسبق وصول المريض إلى المستشفى، وتنفيذ مبادئ الطب الطارئ والرعاية ما قبل المستشفى.

واستمع إلى شرح مفصل من المدير التنفيذي لـ«إسعاف دبي» عن إنجازات المؤسسة، والخدمات الإسعافية المتخصصة التي تراعي متطلبات فئات المجتمع، والتي تتفوق عالمياً على مثيلاتها من الجهات الدولية في الدول المتقدمة، وذلك خلال تفقد بلهول للمركبات والمستجيبات الإسعافية، وما تقدمه من خدمات خاصة، والسيارات الإسعافية الرياضية فائقة السرعة، ووحدات الدعم الميداني، خصوصاً المستشفى المتنقل الذي يستوعب 44 حالة، ويعد أكبر سيارة إسعاف في العالم.