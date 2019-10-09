مستشفى «خليفة التخصصي» في رأس الخيمة يستقبل 750 مريضاً من خارج الدولة

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

استقبل مستشفى الشيخ خليفة التخصصي في رأس الخيمة 1250 مريضاً، بينهم 750 مريضاً محولين من خارج الدولة، و500 من داخل الدولة، للعلاج في مراكز طب وجراحة الأورام السرطانية وطب القلب وطب الأعصاب وجراحة القلب والأوعية الدموية، منذ افتتاحه في فبراير 2015 حتى نهاية أغسطس الماضي.

وقال الرئيس التنفيذي للمستشفى، الدكتور شانغ سوك سوه، لـ«الإمارات اليوم»، إن المستشفى استقبل 750 مراجعاً في مركز طب وجراحة الأورام، محولين من مراكز ومستشفيات علاجية من خارج الدولة.

وأوضح أن مرضى الأورام السرطانية يشكلون 50% من المرضى المحولين من الخارج، وعزا سوه تحويل مرضى من الخارج إلى التطور الكبير في مركز الأورام في المستشفى والذي يتبع أحدث البروتوكولات العالمية في تشخيص وعلاج الأورام بمختلف أنواعها.

وأشار إلى أن المستشفى استقبل 500 حالة مرضية من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي محولة من مستشفيات من داخل الدولة وخارجها، إلى مراكز طب وجراحة الأورام وطب وجراحة الأعصاب وطب وجراحة القلب والأوعية الدموية في المستشفى، ما يؤكد على زيادة الثقة بالخدمات التي يقدمها المستشفى على مستوى المنطقة.

وأوضح أن مراكز علاج الأورام في المستشفى تدعم دورات العلاج المتكامل التي يحتاجها المريض من جلسات علاج كيماوي وإشعاعي وجراحي، إضافة إلى الإجراءات التشخيصية الدورية الضرورية لمتابعة تقدم الحالة الصحية للمريض، وتطوير خطة العلاج المتبعة.

من جهته، قال رئيس الاتصال الحكومي والعلاقات الدولية، الدكتور مصطفى السيد الهاشمي، إن المستشفى يقدم خدمات علاجية فائقة، تضاهي أحدث المراكز العلاجية العالمية، وإن المرضى يتم استقبالهم وإجراء الفحوص اللازمة لهم بعد عودتهم من رحلاتهم العلاجية من مراكز عالمية إلى أرض الوطن، فاحتضنهم مستشفى الشيخ خليفة التخصصي، وقدم لهم الرعاية اللازمة في التخصصات الدقيقة.