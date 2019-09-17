إطلاق دليل ضغط الدم المحدّث 2019

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع النسخة الرابعة المحدثة لدليل ضغط الدم المرتفع، طبقاً لمعايير منظمة الصحة العالمية، لرفع كفاءة العاملين الصحيين، وتقديم أفضل الخدمات الوقائية والعلاجية لمرضى ضغط الدم؛ ولزيادة الوعي لدى أفراد المجتمع حول أهمية الكشف المبكر عن ضغط الدم ومدى خطورة مضاعفاته على الصحة العامة.

وقال وكيل الوزارة المساعد لقطاع المراكز الصحية والعيادات الدكتور حسين الرند، خلال الورشة التعريفية والتدريبية التي نظمتها الوزارة أخيراً في دبي، إن مرض ضغط الدم المرتفع «القاتل الصامت»، من أهم التحديات الصحية التي استقطبت اهتماماً عالمياً في السنوات الماضية، لارتباطه بأسباب ازدياد خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والفشل الكلوي والوفاة المبكرة، والإعاقة، حيث يؤثر على نحو 28-30% من البالغين في أنحاء العالم.

ونوه بأن المسح الصحي الوطني الذي أنجزته الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية توصل إلى أن نسبة ارتفاع ضغط الدم في الدولة نحو 28.8%.

وأكد أهمية إطلاق الوزارة الدليل الذي يطوّر مهارات مقدمي الرعاية الصحية لتقديم رعاية أفضل للمرضى، ما يسهم في خفض معدل الوفيات الناتج عن أمراض القلب.