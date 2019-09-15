«إسعاف دبي» تزور المصابين في حادث الحافلة المدرسية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

زار وفد مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف المصابين في حادث الحافلة المدرسية على جسر الخليج التجاري، واطمأن أفراد الوفد على الطلبة والطالبات والمشرفين والسائق، وتمنوا لهم الشفاء العاجل، وذلك ضمن مبادرة «طمنّا عليك» التي أطلقتها المؤسسة لإسعاد متعامليها.

وكانت الزيارة برئاسة المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف خليفة بن دراي، يرافقه رئيس قسم الاتصال والعلاقات العامة الدكتور سيف درويش، وأخصائي سعادة المتعاملين لينا الملا، وعدد من فنيي الطب الطارئ والمسعفين.

وقد تمكنت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف من إسعاف ركاب الحافلة التي اصطدمت بصهريج مياه على جسر معبر الخليج التجاري في دبي الإثنين الماضي، وقال مدير إدارة عمليات الإسعاف بالإنابة مشعل جلفار، إن المسعفين تمكنوا من نقل المصابين جميعاً إلى مستشفى راشد، حيث أجريت لهم الإسعافات اللازمة، وتم التعامل مع 19 حالة بمختلف الإصابات منها 15 طالباً وطالبة، إضافة إلى مشرفين وسائقين.

وأوضح رئيس قسم الإسعافات الطارئة بالإنابة جمعة البلوشي، أن أربع مركبات إسعاف وصلت إلى مكان الحادث فور استلام البلاغ، إضافة إلى حافلة كوارث لاستيعاب الحالات البسيطة المتعددة ومعها مركبة عناية مركزة للتعامل مع الحالات البليغة والمتوسطة.

«طمنّا عليك»

أطلقت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف مبادرة «طمنّا عليك» بهدف إسعاد متعامليها، من خلال زيارة المصابين من جراء الحوادث بأنواعها والاطمئنان على الأمهات بعد الولادة، وتقديم بعض الهدايا الرمزية لهم، تخفيفاً عنهم، ورفعاً لروحهم المعنوية، والتواصـل مع ذويهم جبراً لخاطرهم، بما يحقق أهداف المؤسسة الاستراتيجية في إسعاد المتعاملين.