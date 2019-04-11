أول عملية في الدولة لترميم نشاط الحركة اللمفاوية

المصدر: أبوظبي – الإمارات اليوم

أعلنت دائرة الصحة، في أبوظبي، إجراء أول عملية في الدولة، خاصة بترميم نشاط الحركة اللمفاوية، وإعادة ترميم مجرى الوعاء اللمفاوي بتوصيل الشعيرات الوريدية لمريض إماراتي يبلغ من العمر 41 عاماً، عبر زراعة غدد لمفاوية في منطقة الرسغ، تم أخذها من منطقة الفخذ.

وأوضحت الدائرة، في بيان، أن المريض كان يعاني احتباس السائل اللمفاوي في اليد والذراع، ما يؤدي إلى تضخمهما، مشيرة إلى أن العملية أجريت له في مدينة الشيخ خليفة الطبية، على يد الطبيب الزائر المتخصص في جراحة التجميل والترميم، جون بيو هونغ، القادم من كوريا الجنوبية، واستشاري جراحة التجميل والترميم المجهرية فائقة الدقة في مدينة الشيخ خليفة الطبية، الدكتورة نهلة المنصوري، كجزء من برنامج «الأطباء الزائرين»، الذي قامت الدائرة بتفعيله أخيراً.

وقالت المنصوري إن المريض عانى مشكلة احتباس السائل اللمفاوي، الناتج عن عملية استئصال الغدد اللمفاوية من منطقة الإبط، وتلقيه العلاج الإشعاعي والكيماوي، بسبب الإصابة بسرطان العقد اللمفاوية في تلك المنطقة عام 2012، الأمر الذي أدى إلى حدوث تلف في تصريف السائل اللمفاوي في اليد والذراع وبالتالي تضخمهما.

وأشارت إلى أن تطور الطب والعلم والأجهزة الحديثة الميكروسكوبية، ساعد على القيام بعملية ترميم نشاط الدورة اللمفاوية، عبر توصيل الوعاء اللمفاوي مع الشعيرات الوريدية، باستخدام الجراحة المكروسكوبية المتطورة، حيث إن حجم الوعاء اللمفاوي أقل 0.5 ملليميتر، الأمر الذي سيسهم في تعزيز جودة حياة المريض اليومية، حيث ستصبح باستطاعته ممارسة الأنشطة اليومية دون أي عائق بدني، وتقليل نسبة إصابته بالتهاب النسيج الخلوي أو التهاب الأوعية الليمفاوية، وعدم الاضطرار للبس الضاغط الطبي، أو إجراء المساج اللمفاوي مدى الحياة.