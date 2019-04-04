تقييم دواء مبتكَر لعلاج نوع من العمى

المصدر: الإمارات اليوم - دبي

كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن قيام فريق من كل الجهات الصحية بالدولة، الممثّلة في اللجنة العليا للتسجيل الدوائي، بعملية تقييم لأحد الأدوية الجينية المبتكرة لعلاج العمى الناتج عن ضمور الشبكية الوراثي، الذي تم اعتماده وتسجيله من قبل هيئات دولية، لتكون دولة الإمارات من أولى الدول في العالم التي تحصل على الدواء للتقييم.

وناقشت اللجنة خلال اجتماعها، أمس، نتائج اللجنة الفنية لتسجيل الأدوية المبتكرة والبيولوجية والمثيلة، المصنّعة محلياً وخارجياً، بعدد إجمالي 94 منتجاً دوائياً، منها 15 منتجاً مبتكراً، و14 مستحضراً بيولوجياً، و65 مستحضراً مثيلاً.