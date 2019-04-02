أطباء "توام" ينجحون في استعادة وضع قرنية مزروعة في العين

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

نجح الفريق الطبي لجراحة العيون في "مستشفى توام" بالاشتراك مع جونز هوبكنز الطبية والذي يعد إحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)، في استعادة وضع القرنية والحفاظ على نظر مريض بعد إصابته في عينه خلال لعبه لرياضة الكريكيت.

وأوضح مستشفى توام "في بيان صحفي" أن المريض كان المريض البالغ من العمر 18 عام كان يعاني من القرنية المخروطية وتم زراعه القرنية في العين لاستعادة النظر منذ أربع سنوات إلا انه تعرض لحادث إصابة أثناء ممارسته لعبة الكريكيت مما تسبب في قطع كامل للقرنية المزروعة وإصابة في عدسة العين، ونجح الفريق الطبي في استعادة وضع القرنية المزروعة في عملية استغرقت ثلاث ساعات.

وقالت استشارية القرنية وتصحيح النظر، الدكتورة هدى سيف الظاهري "إن زراعة القرنية من أنجح جراحات الأعضاء في العين. ولكن يتطلب على المريض الحرص على تجنب أي أنشطة قد تؤدي إلى صدمة مباشرة (إصابة) في الرأس والعينين لبقية حياتهم والحرص على ارتداء نظارات الحماية خلال ممارستهم للرياضات الأخرى".

وأضافت الظاهري: "على المرضى العلم بأنه سيكون هناك دائماً ضعف في حافة الجرح حتى بعد "الشفاء" والتأم جرح القرنية، وبعض المرضى تعرضوا لصدمة مباشرة في الرأس أدت لفتح جرح القرنية وذلك بعد مرور 10 سنوات من عملية الزرع، مشيرة غلى أهمية اتباع تعليمات الطبيب بعد زراعة القرنية ليتمتع المريض بتحسن النظر بعد الجراحة وتجنب إصابات قد تؤدي لفقدان البصر.