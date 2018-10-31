«إسعاف دبي» تنقذ غريقاً من الموت

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أنقذت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف (هندياً - 38 عاماً) من الموت غرقاً قرب شاطئ «جي بي آر»، وفق رئيس شعبة جبل علي في المؤسسة، محمد محسن القفلي، الذي أوضح أن «(إسعاف المارينا) تلقى بلاغاً بوجود حالة غرق، في منطقة (جي بي آر)، فأسرع المسعفون بالمستجيب السريع (الدرّاجة الهوائية)، ووصلوا إلى مكان الغريق خلال ثلاث دقائق».

وتابع القفلي أن «المسعفين أسرعوا بسحب الغريق إلى مكان آمن وقياس العلامات الحيوية، للاطمئنان على نبضه وإخراج الماء من مجرى التنفس وتدليك القلب، من أجل إفاقته وإجراء التنفس الاصطناعي والإسعافات الأولية اللازمة، حتى تحسّنت حالته، ثم نقلوه إلى مستشفى راشد».

وقال مدير إدارة عمليات الإسعاف في المؤسسة، عيسى الغفاري، إن «المؤسسة تحتفظ بنقاط إسعافية عدة بالقرب من الشواطئ في إمارة دبي، خصوصاً التي تتسم بالازدحام، تتوافر بها أحدث المعدات الإسعافية، مثل أجهزة رجفان القلب، ومركبات الطوارئ مثل سيارات الغولف والمسعف السريع والدرّاجات النارية، حتى يكون المسعفون على أهبة الاستعداد للتدخل السريع لإنقاذ الغرقى».

وأشار إلى أن سياسة المؤسسة تضع إنقاذ الحالات البليغة والصعبة في مقدمة أولوياتها، كما تركز على جاهزية المسعف لكل الاحتمالات، خصوصاً في الإجازات والأعياد والمناسبات التي يخرج فيها الناس للتنزه والاستجمام، موضحاً أن «ذلك يشمل التأكد من قدرتهم على الاستجابة السريعة للحالات الطارئة، التي يراوح معدلها، وفق المعايير العالمية، بين أربع وثماني دقائق».