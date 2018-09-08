شفاء جميع الطلبة المصابين بالتسمم في مدرستين بالعين

المصدر: أبوظبي – الإمارات اليوم

أفادت دائرة الصحة أبوظبي أن جميع حالات التسمم الغذائي التي عانى منها بعض طلبة المدارس في مدينة العين قد تماثلوا للشفاء التام بعد تلقيهم للعلاج اللازم وخروجهم من مستشفيات مدينة العين إحصائيات مركز قيادة العمليات الطبية بدائرة الصحة بأن الحالات تراوحت بين البسيطة والمتوسطة، وقد تلقت جميعها الرعاية الطبية اللازمة وغادرت المستشفيات.

وتتابع دائرة الصحة تطورات الموقف على مدار الساعة عن طريق مركز قيادة العمليات الطبية بدائرة الصحة والذي يحقق التواصل مع كافة المنشآت الطبية الحكومية والخاصة ويقوم المركز بإدارة الموقف لتقديم الاستجابة الفعالة والرعاية الطبية في إطار منظومة الخطط الموضوعة لمثل هذه الحالات.

هذا وتثمن دائرة الصحة الجهود المبذولة من قبل كافة عناصر الإسعاف والطواقم الطبية في العيادات المدرسية والمراكز الصحية والمستشفيات والتي ساهمت في احتواء الموقف وإسعاف المرضى ومن ثم تقديم رعاية طبية عالية المستوى مكنت الطلبة من تلقي العلاج والعودة سريعا إل منازلهم.