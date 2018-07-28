فحوص مجانية للأسنان والعظام لـ 12 ألف سائق أجرة في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت عيادة دبي للأسنان ومركز دبي للعظام والمفاصل، عن تعاونهما مع مؤسسة تاكسي دبي، لتقديم فحوص مجانية لسائقي مركبات الأجرة في مدينة دبي، للتحقق من كثافة عظامهم وسلامة أسنانهم.

وشارك أطباء من عيادتي الرعاية الصحية في مدينة دبي الطبية، في إجراء الفحوص وتقديم المشورة الطبية لأكثر من 12 ألف سائق مركبة أجرة.

وقال المتحدث الرسمي لمركز دبي للعظام والمفاصل، الدكتور علي الحمادي، إن «سائقي الأجرة يشكلون عصباً محركاً للحياة في مدينة دبي، وبحكم طبيعة عملهم، يقضون ساعات طويلة جالسين بالوضعية نفسها، ولهذا السبب تعتبر آلام المفاصل والعضلات أمراً شائعاً لديهم، وتأتي هذه المبادرة لتؤكد التزامنا بمحاولة منح الأشخاص ممن يعانون المشكلات العضلية الهيكلية فرصة عيش حياة خالية من الألم».

من جهتها، قالت مديرة عيادة دبي للأسنان، الدكتورة خولة حميد بالهول «نسعى جاهدين لتقديم أعلى مستويات الرعاية الصحية للأسنان لمختلف شرائح المجتمع، إذ نرى في ابتسامة الأفراد مصدر سعادةٍ لنا، ومن المهم أن يتحلى العاملون في قطاع الخدمات بالثقة بابتسامتهم دوماً، ونأمل أن تساعد خبرتنا في مجال العناية بصحة الفم على تزيين وجوه سائقي سيارات الأجرة بابتسامة ودودة ومحبّة».

إلى ذلك، أكد المدير التنفيذي لمؤسسة تاكسي دبي في هيئة الطرق والمواصلات، الدكتور يوسف محمد آل علي، أن المؤسسة تولي اهتماماً كبيراً بسائقيها لاسيما أنهم بمثابة سفراء للمؤسسة يعكسون نهج تميزها، لافتاً إلى تنظيم المؤسسة العديد من البرامج والمبادرات لتوطيد العلاقة بين الموظفين والسائقين والقيادات على حد سواء، وتنظم العديد من المحاضرات والبرامج الصحية بشكل دوري ضمن إطار التزام مؤسسة تاكسي دبي بالمسؤولية المجتمعية تجاه سائقيها.