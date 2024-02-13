اتفاقية تعاون بين "بنك الإمارات للطعام" و"فرجان دبي" لتعزيز ثقافة المشاركة المجتمعية والحد من هدر الطعام

أبرم بنك الإمارات للطعام، اتفاقية تعاون مع "فرجان دبي"، من أجل التوعية بأهمية الحد من هدر الطعام وتعزيز ثقافة المشاركة المجتمعية.

ووقعت الاتفاقية كلاً من منال بن يعروف، رئيس الفريق التنفيذي في بنك الإمارات للطعام، وعلياء الشملان مؤسس ومدير عام "فرجان دبي"، وذلك خلال أعمال اليوم الثاني من القمة العالمية للحكومات 2024.

وتساهم الاتفاقية في تنسيق الجهود بين بنك الإمارات، الذي يندرج تحت مظلة مبادرات مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، والذي يهدف إلى إدارة فائض الطعام والغذاء وإيصاله للمستفيدين حول العالم، و"فرجان دبي"، المؤسسة الاجتماعية التطوعية التي تهدف إلى تعزيز التواصل الاجتماعي بين سكان الأحياء في دبي عبر المنصات الافتراضية، من أجل تحقيق غاياتهما المشتركة في وقف هدر الطعام ومساعدة المحتاجين.

وأكدت منال بن يعروف، حرص بنك الإمارات للطعام على تعزيز علاقات التعاون والشراكات الاستراتيجية مع مختلف المؤسسات وشركات القطاع الخاص، وذلك في إطار تطوير ودعم أعمال البنك ومبادراته الرامية إلى إدارة فائض الطعام وجمعه وتوفيره لمستحقيه في مختلف أنحاء العالم، والحدّ من هدره، بما يحقق رؤيته في أن يكون بنكاً مستداماً، ويساهم في ترسيخ الدور الخيري والإنساني للإمارات في العالم.

وقالت بن يعروف: "نرحب بالتعاون مع (فرجان دبي)، والتي ستوفر الدعم الإعلامي لفعاليات البنك خلال شهر رمضان المبارك، والمشاركة مع البنك في إيصال رسالته وتعزيز مفاهيم المسؤولية المجتمعية والتطوع، ورفع مستوى التوعية لمختلف فئات المجتمع".

من جهتها، قالت علياء الشملان: "سعداء بالتعاون الجديد مع بنك الإمارات للطعام، والذي سيعزز جهودنا المشتركة في مجال المسؤولية المجتمعية، وزيادة توعية أفراد المجتمع بأهمية الحفاظ على الطعام والحدّ من هدره، عبر جمعه وتجهيزها وفق أفضل المعايير وتوزيعه على المستحقين حول العالم".

وتضم القمة في دورتها الجديدة 6 محاور رئيسية، و15 منتدى عالمياً تبحث التوجهات والتحولات المستقبلية العالمية الكبرى في أكثر من 110 جلسات رئيسية حوارية وتفاعلية، يتحدث فيها 200 شخصية عالمية من الرؤساء والوزراء والخبراء والمفكرين وصناع المستقبل، إضافة إلى عقد أكثر من 23 اجتماعاً وزارياً وجلسة تنفيذية بحضور أكثر من 300 وزير.

وتجمع القمة العالمية للحكومات، 140 وفداً حكومياً وأكثر من 85 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية، إضافة إلى نخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، وبحضور أكثر من 4000 مشارك.